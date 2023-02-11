Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 20. haftada Mainz sahasında Augsburg'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki; Mainz - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

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Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Mainz ile Augsburg kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Mainz - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MAINZ - AUGSBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Mainz - Augsburg maçı 11 Şubat Cumartesi günü saat 17.30'da oynanacak. Müsabaka TiviBu Spor GO'da canlı yayınlanacak.

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MAINZ - AUGSBURG MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Mainz

Dahmen; Hanche-Olsen, Bell, Fernandes; Da Costa, Barreiro, Kohr, Caci; Onisiwo, Lee; Ajorque

Augsburg

Gikiewicz; Gummy, Gouweleeuw, Uduokhai, Pedersen; Maier, Engles, Rexhbecaj, Jensen; Demirovic, Berisha