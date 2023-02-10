Nice Ajaccio maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler

Fransa Ligue 1'in 22. haftasında Nice sahasında Ajaccio'yu konuk edecek. Ev sahibi ekip 5 maçlık yenilmezlik serisini korumak isterken, konuk takım ise alt sıralardan kurtulmanın hesabını yapıyor. Peki; Nice-Ajaccio maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler nasıl olacak? İşte Nice Ajaccio maçına dair tüm detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 10.02.2023- 11:30