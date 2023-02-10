Milan Torino maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler

Milan Torino maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler

İtalya Serie A'nın 22. hafta açılış maçında Milan sahasında Torino'yu konuk edecek. Ev sahibi ekip 5 maçlık galibiyet hasretini dindirmek isterken, konuk takım ise 3 maçlık yenilmezlik serisini devam ettirme peşinde... Peki; Milan-Torino maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler nasıl olacak? İşte Milan Torino maçına dair tüm detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 10.02.2023- 11:30