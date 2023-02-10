İtalya Serie A'nın 22. hafta karşılaşmasında Milan ile Torino kozlarını paylaşacak. Mücadeleye dair tüm detaylar haberimizde...
MILAN - TORINO MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Milan: Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Thiaw; Calabria, Pobega, Tonali, Krunic, Hernandez; Leao, Giroud.
Torino: Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Aina, Linetty, Vieira, Vojvoda; Miranchuk, Vlasic; Sanabria.
MILAN TORINO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Milan ile Torino arasında oynanacak maç saat 22.45te başlayacak. Mücadele S Sport'tan canlı yayınlanacak.