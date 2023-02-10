Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu (TİESF), Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen iki depremde enkaz altında kalan 2 futbolcunun hayatını kaybettiğini duyurdu.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen iki depremde enkaz altında kalan 2 futbolcunun hayatını kaybettiğini açıkladı.

Federasyondan yapılan duyuruda, Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Spor Kulübü oyuncusu Mehmet Akan ile Hatay Belediyesi İşitme Engelliler Spor Kulübü oyuncusu Arif Özdemir'in depremde vefat ettiği belirtildi.Açıklamada, "Sporcularımıza Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenleri başsağlığı dileriz." denildi.