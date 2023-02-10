FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, 2022 FIFA En İyiler Ödülleri'nde aday sayısı üçe düşürüldü. Erkekler kategorisinde yılın en iyi oyuncusu ödülünün adayları Benzema, Mbappe ve Messi arasından seçilecek. Kadınlarda ise bu 3 isim Mead, Putellas ve Alex Morgan oldu.

2022 FIFA En İyiler Ödülleri'ne aday gösterilen erkek ve kadın futbolcuların sayısı üçe indi.

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, erkekler futbolunda yer alan adaylardan en fazla oyu alan Real Madridli Karim Benzema ile Paris Saint-Germainli Kylian Mbappe ve Lionel Messi, 2022'nin en iyi oyuncusu olmak için birbirleriyle yarışacak.

Kadınlar kategorisinde ise Arsenal'dan Beth Mead, Barcelona'dan Alexia Putellas ve San Diego Wave'den Alex Morgan, en iyi üç arasına kaldı.

Ödüllerin sahibi, aralarında teknik direktörler, futbolcular ve gazetecilerin yer aldığı jürinin vereceği oyların ardından belirlenecek. Ödül töreni, Fransa'nın başkenti Paris'te, 27 Şubat'ta düzenlenecek.