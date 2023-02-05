Clermont - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Clermont ile Monaco karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Clermont - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Clermont ile Monaco karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Clermont - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CLERMONT - MONACO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Clermont - Monaco maçı 5 Şubat Pazar günü saat 15.00'te beIN SPORTS 4'te canlı yayınlanacak.

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CLERMONT - MONACO MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Clermont

Diaw; Borges, Caufriez, Ogier, Seidu; Magnin, Gonalons, Allevinah; Rashani, Kyei; Andric

Monaco

Nubel; Vanderson, Disasi, Maripan, Henrique; Fofana, Magassa; Ben Seghir, Golovin; Embolo, Ben Yedder