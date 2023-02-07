TFF, Gelişim Ligleri ve Kadın Ligleri'nin ertelendiğini duyurdu
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in ardından Gelişim Ligleri ve Kadın Ligleri'nin ertelendiğini duyurdu. İşte yapılan açıklama...
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 07.02.2023- 16:40 Güncelleme Tarihi: 07.02.2023- 16:45
Maçların 25-26 Şubat haftasında yeniden başlatılması planlanmaktadır.
Gelişim Liglerinde U19 Elit A, U19 Elit B, U19 Bölgesel, U17 Elit A, U17 Elit B, U17 Bölgesel, U16 Bölgesel, U15 Bölgesel ve U14 Bölgesel kategorilerinin tümüne ilişkin sezon planlaması ayrıca duyurulacaktır.
Benzer şekilde Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi, Kadınlar 1. Ligi, Kadınlar 2. Ligi ve Kadınlar 3. Ligi'nin sezon planlamaları da ayrıca ilan edilecektir.
Afetin yaşandığı bölgedeki sporcularımızın ve kulüplerimizin durumlarının önümüzdeki günlerde tekrar gözden geçirilerek takvimin yeniden değerlendirileceğini de kamuoyunun bilgisine sunarız.