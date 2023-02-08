Al Ahly Real Madrid maç sonucu: 1-4 (Al Ahly Real Madrid maç özeti)

Dünya Kulüpler Kupası yarı final maçında Real Madrid, Al Ahly'yi Vinicius Jr., Valverde, Rodrygo ve Arribas'ın golleriyle 4-1 mağlup ederek finale yükselen taraf oldu. İspanyol ekibi, finalde Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal ile karşılaşacak.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 09.02.2023- 00:06