Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketi sonrası Hollanda Futbol Federasyonu'ndan açıklama yapıldı. Federasyondan yapılan açıklamaya göre bu hafta oynanacak olan karşılaşmalar öncesi saygı duruşu yapılacak.

Hollanda Futbol Federasyonu, Türkiye ve Suriye'de yaşanan ve büyük hasara yol açan depremlerin ardından bu hafta oynanacak olan tüm maçlarda saygı duruşunda bulunulacağını duyurdu.

Merkezi Kahramanmaraş olan çevre illerde ve Suriye'de büyük hasara neden olan depremin ardından Hollanda Futbol Federasyonu'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Hollanda Futbol Federasyonu yaşanan felakette hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulacağını duyurdu.

Konuyla ilgili Hollanda Futbol Federasyonu yaptığı açıklamada, "Düşüncelerimiz, Türkiye ve Suriye'deki yıkıcı depremlerden etkilenen herkesin yanında." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, depremde hayatını kaybedenler için bir dakika saygı duruşunda bulunulacağı belirtildi.