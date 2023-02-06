İspanyol ekibi Barcelona, merkez üssü Kahramanmaraş ve çevre illerde de hissedilen deprem için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Barcelona'nın sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "FC Barcelona olarak Türkiye'deki deprem felaketinde yakınlarını kaybedenlere başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Kalbimiz Türkiye ile birlikte" denildi.
İŞTE YAPILAN O PAYLAŞIM
FC Barcelona expresses its condolences to the family members and friends of all those who have lost their lives in the earthquake in Turkey and Syria and wishes a healthy recovery to all of the injured and those affected.— FC Barcelona (@FCBarcelona) February 6, 2023