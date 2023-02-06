İspanyol ekibi Barcelona, merkez üssü Kahramanmaraş ve çevre illerde de hissedilen deprem için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

İspanyol ekibi Barcelona, merkez üssü Kahramanmaraş ve çevre illerde de hissedilen deprem için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Barcelona'nın sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "FC Barcelona olarak Türkiye'deki deprem felaketinde yakınlarını kaybedenlere başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Kalbimiz Türkiye ile birlikte" denildi.

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