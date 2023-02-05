Survivor'da heyecan dokunulmazlık yağmuru oyunu ile devam ediyor. Ünlüler, gönüllüler, fenomenler arasında kıyasıya rekabetin yaşandığı mücadelede haftanın dokunulmazlık yağmuru oyunu epeyce zorlu geçti. Peki, "5 Şubat Survivor 3. dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?" İşte detaylar...
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
5 Şubat Pazar günü yayınlanacak bölümde dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz bilinmiyor. Dokunulmazlık yağmuru oyunu oynanaıp kazananlar belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.
YOKLUK ADASINA KİM GİTTİ?
Yokluk adasına giden isimler, dokunulmazlık yağmuru ile birlikte, 5 Şubat Pazar akşamı belli olacak. Yarışma televizyon ekranlarında yayınlandığında haberimiz güncellenecektir.