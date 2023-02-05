Ajaccio - Nantes maçını canlı takip etmek için tıklayın...
Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Ajaccio ile Nantes karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Ajaccio - Nantes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
AJACCIO - NANTES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Ajaccio - Nantes maçı 5 Şubat Pazar günü saat 17.00'de beIN Connect'te canlı yayınlanacak.
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AJACCIO - NANTES MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Ajaccio
Sollacaro; Diallo, Avinel, Gonzalez, Youssouf; Barreto, Mangani, Marchetti, Spadanuda; Djitte, El Idrissy
Nantes
Lafont; Centonze, Girotto, Victor, Hadjam; Sissoko, Chirivella; Blas, Moutoussamy, Simon; Delort