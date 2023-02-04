Spor Toto Süper Lig'in heyecan 23. haftasında Sivasspor, kendi evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak. Sivas 4 Eylül Stadı'nda yapılacak karşılaşmada iki takım da 3 puan için yarışırken Zorbay Küçük'ün düdüğüyle başlayacak olan mücadaleye ilişkin arama motorlarında, maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Sivasspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Sivasspor - Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan 23. haftada Sivasspor-Beşiktaş karşılaşmasıyla devam ediyor. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak mücadelede yenilmezlik serisini sürdürmek isteyen siyah-beyazlılarda Cenk Tosun ve Arthur Masuaku ceza sınırında. Karşılaşmada Zorbay Küçük düdük çalacak. Küçük'ün yardımcılıklarını, Mustafa Sönmez ve Samet Çiçek yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mert Güzenge olacak. Bu zorlu müsabakada VAR koltuğunda Mete Kalkavan oturacak. Kalkavan'na, AVAR'da ise Hakan Ceylan ve Aleks Taşçıoğlu bulunacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sivasspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SİVASSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sivasspor - Beşiktaş maçı 4 Şubat Cumartesi günü saat 16:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

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BEŞİKTAŞ'IN SİVASSPOR MAÇ KADROSU

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Tayyip Talha Sanuç, Kevin Nkoudou, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Dele Alli, Atiba Hutchinson, Emrecan Uzunhan, Kerem Atakan Kesgin, Rachid Ghezzal, Amir Hadziahmetovic, Necip Uysal, Berkay Vardar, Welinton Souza Silva, Arthur Masuaku, Romain Saiss, Oğuzhan Akgün, Jackson Muleka, Umut Meraş, Tayfur Bingöl.

2 OYUNCU CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta Sivasspor karşılaşması öncesinde 2 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Cenk Tosun ve Arthur Masuaku bugün kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 24. haftadaki MKE Ankaragücü ile yapılacak maçta forma giyemeyecek.

Sivas temsilcisinde Beşiktaş maçı öncesinde savunmada görev yapan Murat Paluli, orta saha oyuncuları Fredrik Ulvestad ve Clinton N'Jie ile forvet Mustapha Yatabare'nin sakatlığı bulunuyor.

SİVASSPOR'DA MÜCADELE SÜRÜYOR

Ligde 1 maçı eksik olan siyah-beyazlı ekip, 11 galibiyet, 6 beraberlik, 3 mağlubiyet ve 39 puanla sıralamanın 4. basamağında yer alıyor. Düşme hattından kurtulma mücadelesi veren 21 puanlı Sivasspor ise 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 yenilgiyle 14. sırada bulunuyor.