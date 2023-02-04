Süper Lig'in 23. haftasında Giresunspor, evinde Kayserispor ile kozlarını paylaşacak. Zorlu mücadele öncesi Çotanaklar'dan açıklama geldi. Giresunspor, yapılan hakem atamaları ile ilgili tepki gösterdi.

Süper Lig'in 23. haftasında Giresunspor, evinde Kayserispor ile kozlarını paylaşacak. Zorlu mücadele öncesi Çotanaklar'dan açıklama geldi. Giresunspor, yapılan hakem atamaları ile ilgili tepki gösterdi.

İŞTE YEŞİL-BEYAZLILARIN AÇIKLAMASI:

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında oynanan D.G. Sivasspor - Galatasaray maçında vermiş olduğu yanlış kararlarla gündeme gelen hakem Erkan Özdamar'ın, Giresunspor'umuz için büyük önem taşıyan bu hafta oynayacağımız Y. Kayserispor maçının hakemi olarak atanmasından ciddi şekilde rahatsız olduğumuzun bilinmesini isteriz. Söz konusu maç sonrası spor kamuoyunun büyük tepkisine neden olan ve uzun bir süre görev verilmesini beklemediğimiz hakem Özdamar'ın, henüz yaşanan olaylar dahi unutulmamışken kısa bir süre sonra B. Giresunspor - Y. Kayserispor maçına atanması anlam veremediğimiz bir durumu ortaya çıkarmıştır. Özellikle; Ali Palabıyık 6 hafta, Hüseyin Göçek 5 hafta, Bahattin Şimşek ise 6 hafta görev almayıp ilk maçlarına bizim karşılaşmalarımızda başlaması ise tesadüften öte bir durum oluşturmuştur.

Her gün yeni bir hakem olayı ile karşı karşıya kaldığımız bu günlerde, bu tarz atamalar ile ligde verdiğimiz mücadeleye gölge düşürülmesine asla müsaade etmeyeceğimiz gibi maç içerisinde verilecek kararların da yakından takipçisi olacağımızın bilinmesini isteriz.

Bitexen Giresunspor Kulübü olarak, hakemlerimizi atayan yapay zeka nasıl çalışıyor bilemiyoruz ancak dinlendirilen ve ceza alan hakemlerin ilk müsabakalarını takımımızın maçlarına denk getirilmesi yönündeki tercihin sadece sistemsel bir hatadan kaynaklı olduğuna inanmak istiyoruz.

Bitexen Giresunspor Kulübü