Suudi Arabistan Ligi'nin 15. haftasında Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al-Nassr, Al-Fateh deplasmanına konuk oldu.
İki takım, karşılıklı buldukları gollerle 2-2 berabere kalarak puanları paylaştı.
Al-Nassr'ın golleri 42. dakikada Anderson Talisca ve 90+3. dakikada Cristiano Ronaldo'dan (p) geldi.
RONALDO'NUN İLK GOLÜ
Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, Al-Nassr'daki ilk golünü kaydetti. Deneyimli futbolcu, 90+3. dakikada penaltıdan attığı golle ağları sarstı.
TALISCA KIRMIZI KART GÖRDÜ
Öte yandan Al-Nassr forması giyen Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson Talisca, 90+5. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı.