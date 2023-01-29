Auxerre - Montpellier maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Auxerre ile Montpellier kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Auxerre - Montpellier maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Auxerre ile Montpellier karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Auxerre - Montpellier maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AUXERRE - MONTPELLİER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Auxerre - Montpellier maçı 29 Ocak Pazar günü saat 17:00'da beIN Connect'te canlı yayınlanacak.

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