Milan 2-5 Sassuolo (MAÇ SONUCU-ÖZET) Mert Müldür kadroda yer almadı!
İtalya Serie A'da 20. hafta karşılaşmasında Sassuolo, deplasmanda Milan'ı 5-2 mağlup etti. Sassuolo'da adı Türk takımlarıyla anılan milli oyuncu Mert Müldür, kadroda yer almadı.
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 29.01.2023- 16:35
Giuseppe Meazza'da oynanan maçı Sassuolo 5-2 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Defrel, 22. dakikada Frattesi, 30. dakikada Berardi, 47. dakikada Lauriente(P) ve 79. dakikada Henrique attı. Milan'ın gollerini ise 24. dakikada Giroud ve 81. dakikada Origi kaydetti.
Milan, ligde üst üste 2. mağlubiyetini alırken son 4 karşılaşmadan da galibiyet çıkaramadı. Sassuolo ise 8 maç sonra kazandı.
Sassuolo'da adı Türk takımlarıyla anılan milli oyuncu Mert Müldür, kadroda yer almadı.