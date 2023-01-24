Son dakika spor haberi: Kariyerinde Real Madrid ve Tottenham gibi devlerin formalarını terleten ve kariyerinde 5 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu bulunan Gareth Bale, geçtiğimiz günlerde futbolu bıraktığını açıklamıştı. 33 yaşındaki eski futbolcu, golf turnuvasına katılacağını duyurdu.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, eski Galler Futbol Milli Takımı kaptanı Bale, profesyonel futbolu bıraktıktan sadece iki hafta sonra bir PGA Tour etkinliğinde oynayacağını duyurdu.

Şubat ayında California'daki AT&T Pebble Beach Pro-Am'da yarışacağını belirten 33 yaşındaki Bale, "Önümüzdeki ayın başında AT&T Pebble Beach Pro-Am'da oynayacağımı duyurmaktan mutluluk duyuyorum! Hadi başlayalım." ifadelerini kullandı.

Southampton altyapısından yetişen Bale, Tottenham'da 6 sezon oynadıktan sonra 2013'te 101 milyon avro bonservis bedeliyle Real Madrid'e giderek adından söz ettirmişti.

Bale, UEFA Şampiyonlar Ligi'ni 5 kez kazandığı Real Madrid'de yaşadığı uzun süreli sakatlıklardan dolayı düzenli olarak forma giyememişti.