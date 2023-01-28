Troyes - Lens maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Troyes ile Lens kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Troyes - Lens maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Troyes ile Lens karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Troyes - Lens maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TROYES - LENS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Troyes - Lens maçı 28 Ocak Cumartesi günü saat 19:00'da beIN SPORTS 3'te canlı yayınlanacak.

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