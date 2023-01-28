İngiltere Ligi ekipleri Arsenal ve Chelsea'nin transfer etmek istediği ancak kulübü Brighton'ın ayrılmasına izin vermediği Moises Caicedo, sosyal medya hesabı üzerinden flaş bir paylaşım yaptı. İşte detaylar...

Arsenal ve Chelsea'nin transfer gündemine giren ancak kulübü Brighton tarafından ayrılmasına izin verilmeyen Moises Caicedo, Instagram paylaşımıyla ayrılmak istediğini duyurdu.

Kişisel hesabından yaptığı paylaşımda Caicedo, Arsenal ve Chelsea'den kulübün bonservis rekoruna ulaşan bir teklif getirdiğini belirterek yapılan teklifle ilgili, "Futbolu her zaman kalpten oynadım ve Brighton'a Premier Lig'e adım atma şansı verdiği için minnet duyuyorum. Kulübün başarılı olmaya devam etmesine yardımcı olabilecek rekor bonservis bedelini getirdiğim için çok gururluyum" ifadelerini kullandı.

Ekvadorlu oyuncu taraftarların ayrılık isteğine anlayış göstermesini dilediğini belirterek, "Hayranlarım beni kalplerine aldılar ve her zaman kalbimde olacaklar. Umarım taraftarımız bu muhteşem fırsatı değerlendirme isteğime anlayış gösterebilirler" paylaşımını yaptı.

Paylaşımın ardından Brighton kulübünün nasıl bir yol izleyeceği ise merak konusu oldu. Son haberlere göre Moises Caicedo için Arsenal'in yaptığı 70 milyon euro'luk teklifin reddedildiği belirtilmişti.

21 yaşındaki Ekvadorlu Moises Caicedo, merkez orta saha olarak gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti.