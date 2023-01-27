Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Nassr'a transfer olan Cristiano Ronaldo'ya kulüpten 630 bin pound değerinde özel üretim bir saat hediyesi geldi. İşte detaylar...

Suudi Arabistan'a transfer olan ve yıllık 200 milyon euro kazanacağı konuşulan Cristiano Ronaldo'ya kulübü Al-Nassr'dan özel bir hediye verildi.

Ntv'de yer alan habere göre Al-Nassr, Ronaldo'ya transfer sürecinde 630 bin pound değerinde saat hediye etti.

Suudi Arabistan bayrağından ilham alan ve yeşil renkte tasarlanan yaklaşık 15 milyon TL değerindeki saat sosyal medyada gündem oldu.

37 yaşındaki Ronaldo'ya özel üretilen ve beyaz altından oluşan saatte 389 adet nadir bulunan değerli taş da bulunuyor.