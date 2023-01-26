Hollanda'da gündem Burak Yılmaz!

Burak Yılmaz, Hollanda basınınında gündem olmaya devam ediyor. Tecrübeli forvetle ilgili olarak, Fortuna Sittard'ın Heerenveen'i 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından övgü dolu ifadeler kullanıldı.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 26.01.2023- 11:52