Juventus - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 19. haftasında Juventus sahasında Atalanta'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Juventus - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Juventus - Atalanta maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 19. haftada Juventus ile Atalanta karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Juventus - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

JUVENTUS - ATALANTA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Juventus - Atalanta maçı 22 Ocak Cumartesi günü saat 22:45'te S Sport'ta canlı yayınlanacak.

45 SANİYEDE FAZLA YAĞLARINDAN KURTUL ✅|İZLE