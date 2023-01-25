Nottingham Forest - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Lig Kupası

İngiltere Lig Kupası'nda heyecan devam ediyor. Yarı final karşılaşmasında Nottingham Forest sahasında Manchester United'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Nottingham Forest - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İngiltere Lig Kupası'nda heyecan devam ediyor. Nottingham Forest ile Manchester United karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Nottingham Forest - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NOTTINGHAM FOREST - MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Nottingham Forest - Manchester United maçı 25 Ocak Çarşamba günü saat 23.00'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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NOTTINGHAM FOREST - MANCHESTER UNITED MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Nottingham Forest

Hennessey; Aurier, Worrall, Boly, Lodi; Mangala, Danilo, Freuler; Scarpa; Johnson, Gibbs-White

Manchester United

De Gea; Wan-Bissaka, Varane, Martinez, Malacia; Casemiro, Eriksen; Antony, Fernandes, Rashford; Weghorst