Barcelona - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya Kral Kupası

İspanya Kral Kupası'nda heyecan devam ediyor. Çeyrek final maçında Barcelona ile Real Sociedad karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Barcelona - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İspanya Kral Kupası heyecanı devam ediyor. Barcelona ile Real Sociedad, çeyrek final maçında karşı karşıya gelcek. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Barcelona - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BARCELONA - REAL SOCIEDAD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Barcelona - Real Sociedad 25 Ocak Çarşamba günü saat 23:00'te Tivibu Spor 4'te canlı yayınlanacak.

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BARCELONA - REAL SOCIEDAD MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Barcelona

Ter Stegen; Kounde, Araujo, Garcia, Alba; Pedri, Busquets, De Jong; Dembele, Lewandowski, Raphinha

Real Sociedad

Remiro; Elustondo, Zubeldia, Le Normand, Rico; Mendez, Illarramendi, Zubimendi; Barrenetxea, Sorloth, Oyarzabal