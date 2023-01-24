ZTK KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE 📺 | Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ne zaman? Saat kaçta? A Spor canlı izle

2022-2023 Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 16 turunda galip gelen ekipler çeyrek final eşleşmelerini bugün öğrenecek. Turkvaz Medya'da düzenlenecek kura çekimi ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi hangi kanalda ve saat kaçta? A Spor canlı yayın izle!

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 24.01.2023- 12:10 Güncelleme Tarihi: 24.01.2023- 12:10