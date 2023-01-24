İngiltere'nin ünlü gazetelerinden The Guardian, normalde aralık ayında açıklanan ancak Dünya Kupası nedeniyle ertelenen "Yılın En İyi 100 Erkek Futbolcusu" listesini belirleyecek jüri üyelerini duyurdu.
Jüride A Milli Futbol Takımı ve Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim'in de yer alacağı açıklandı. Jüride Terim'in yanı sıras eski futbolcular Patrik Andersson, Maicon gibi isimlerler birlikte Avram Grant ve Magnus Mar Einarsson gibi teknik direktörler de bulunuyor.
HAKAN ÇALHANOĞLU DA LİSTEDE
"Yılın En İyi 100 Erkek Futbolcusu" listesinin adayları arasında Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun da yer aldığı öğrenildi.