ZTK ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN? | Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final maçları ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Çeyrek final ve yarı final kuralarının çekilmesinin ardından, eşleşmelerin oynanacağı maç tarihleri de araştırılıyor. Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Başakşehir'in maçları ne zaman? İşte detaylar...

Türkiye'nin kupasını futbolseverlerle buluşturan Turkuvaz Medya, çeyrek ve yarı final kuralarının çekimine ev sahipliği yaptı. Çeyrek final ve yarı final kura çekimi gerçekleştirildi. Kura çekimi ardından eşleşmelerin oynanacağı tarihler araştırılmaya başlandı. Peki, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Başakşehir'in maçları ne zaman? İşte detaylar...

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ:

FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR

SİVASSPOR - GAZİANTEP FK

TRABZONSPOR - ANKARAGÜCÜ

GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR

MUHTEMEL YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Sivasspor - Gaziantep FK / Fenerbahçe - Kayserispor

Galatasaray - Başakşehir / Ankaragücü - Trabzonspor

ÇEYREK FİNAL VE YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Çeyrek Final müsabakaları 28 Şubat, 1 ve 2 Mart'ta, Yarı Final 1. maçları 4, 5 veya 6 Nisan, Yarı Final 2. maçları ise 25, 26 veya 27 Nisan tarihlerinde oynanacak. Çeyrek final karşılaşmaları sonucunda tur atlayan takımlar, çift maç eleme usulüne göre yapılacak yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak. Yarı final; çift maç eleme usulüne göre oynanacak. Yarı final ilk maçları 4, 5 veya 6 Nisan, rövanş maçları ise 25, 26 veya 27 Nisan tarihlerinde oynanacak.