Gençlerbirliği 2 oyuncusu ile yollarını ayırdı!

TFF 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 2 oyuncsu ile yollarını ayırdı. Ankara kulübünden yapılan açıklamada, "Futbolcularımız Aksel Aktaş ve Übeyd Adıyaman ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız." denildi.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 24.01.2023- 19:52