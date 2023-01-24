Gençlerbirliği 2 oyuncusu ile yollarını ayırdı!
TFF 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 2 oyuncsu ile yollarını ayırdı. Ankara kulübünden yapılan açıklamada, "Futbolcularımız Aksel Aktaş ve Übeyd Adıyaman ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız." denildi.
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 24.01.2023- 19:52
Spor Toto 1. Lig takımlarından Gençlerbirliği'nde 2 oyuncuyla yollar ayrıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcularımız Aksel Aktaş ve Übeyd Adıyaman ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız." denildi.
Açıklamada, iki futbolcuya kariyerlerinde başarı dileğinde bulunuldu.