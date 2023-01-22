Almanya Bundesliga'da Borussia Dortmund sahasında Augsburg'la karşı karşıya gelecek. Ev sahibi ekip 2 maçlık galibiyet hasretini dindirmek isterken; konuk takım ise 7 maçlık 3 puan hasretine son verme peşinde... Peki; Dortmund Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler nasıl olacak? İşte detaylar...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor... Borussia Dortmund ile Augsburg kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Dortmund - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DORTMUND AUGSBURG MUHTEMEL İLK 11'LER

Dortmund: Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Guerreiro; Bellingham, Can, Brandt; Reus, Haller, Moukoko.

Augsburg: Gikiewicz; Gumny, Gouweleeuw, Bauer, Uduokhai; Gruezo, Rexbecaj, Caliguiri; Pedersen, Demirovic, Vargas.

DORTMUND - AUGSBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

B. Dortmund ile Augsburg arasında oynanacak maç, saat 17.30'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 4'ten canlı yayınlanacak.