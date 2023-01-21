Salernitana - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 19. haftasında Salernitana sahasında Napoli'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Salernitana - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 18. haftada Salernitana ile Napoli karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Salernitana - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SALERNITANA - NAPOLI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Salernitana - Napoli maçı 21 Ocak Cumartesi günü saat 20:00'de S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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