Fiorentina - Torino maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 19. haftasında Fiorentina sahasında Torino'yu konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Fiorentina - Torino maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 18. haftada Fiorentina ile Torino karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fiorentina - Torino maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FIORENTINA - TORINO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fiorentina - Torino maçı 21 Ocak Cumartesi günü saat 22:45'te S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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