Dani Alves'e hapis şoku!

Dani Alves, 30 Aralık 2022 gecesi Barselona'da bir gece kulübünün tuvaletinde bir kadına yönelik cinsel saldırıda bulunma suçlamasıyla cezaevine gönderildi.

Marca'nın haberine göre kefalet hakkı tanınmaksızın tutuklu kalmasına karar verildi. Meksika'da Pumas forması giyen Brezilyalı oyuncu, cuma günü İspanya'ya döndükten sonra Katalan polisi tarafından tutuklanmıştı.



Davacı taraf, Dani Alves'in kendisine rızası olmadan dokunduğu için şikayette bulunmuştu. Konuya ilişkin konuşan Brezilyalı oyuncu, "Başkalarının alanını işgal etmeden dans etmeyi sevdiğimi inkar edemem. Çok özür dilerim ama bu hanımefendinin kim olduğunu bilmiyorum. Onu tanımıyorum. Kimsenin alanını işgal etmeyi sevmezken bunu bir hanımefendiye nasıl yapabilirim. Kim olduğunu bilmiyorum ama aileme zarar veriyor" ifadelerini kullanmıştı.



PUMAS YOLLARINI AYIRDI

Brezilyalı oyuncu, karıştığı bu olay sonrası Meksika'da formasını giydiği Pumas tarafından serbest bırakıldı. Konuya ilişkin konuşan kulübün yönetim kurulu başkanı Leopoldo Silva, "Kulüp, bu kararla hiçbir üyesinin kulübün ruhuna ve değerlerine aykırı hareketlerine müsamaha göstermeyeceğini yineliyor" ifadelerini kullandı.