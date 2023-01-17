Günün VAR hakemleri belli oldu

Günün VAR hakemleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda bugün oynanacak üç karşılaşmanın VAR hakemleri açıklandı. Saat 20.30 başlayacak olan Corendon Alanyaspor - Galatasaray karşılaşmasında VAR'da Serkan Tokat olacak.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 17.01.2023- 15:02