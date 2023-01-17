Günün VAR hakemleri belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda bugün oynanacak üç karşılaşmanın VAR hakemleri açıklandı. Saat 20.30 başlayacak olan Corendon Alanyaspor - Galatasaray karşılaşmasında VAR'da Serkan Tokat olacak.
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 17.01.2023- 15:02
Antalyaspor - Kayserispor maçın VAR'ı Erkan Engin
Günün bir diğer mücadelesi olan Antalyaspor - Kayserispor maçı ise saat 17.30 başlayacak. Müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek. Ömer Tevfik Özkoç ve Cemil Tunç'un yardımcı hakemlik görevlerin üstleneceği karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Alparslan Şen olacak. Bu zorlu maçta VAR koltuğunda Erkan Zengin oturacak. AVAR'da ise Alper Çetin ve Raşit Yorgancılar yer alacak.
Alanyaspor - Galatasaray maçında VAR'da Serkan Tokat
Saat 20.30 başlayacak olan Corendon Alanyaspor - Galatasaray karşılaşmasında VAR'da Serkan Tokat olacak. AVAR'da da Abdulkadir Bitigen ve Mehmet Emin Tuğral bulunacak.
Ayrıca bu zorlu müsabakayı Volkan Bayarslan, Ekrem Kan, Samet Çiçek hakem üçlüsü yönetecek.