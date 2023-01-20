İngiltere Premier Lig'de lider konumda bulunan Arsenal, Leandro Trossard transferini resmen açıkladı. Londra ekibi, Brighton forması giyen kanat oyuncusuyla resmi sözleşme imzaladı. Arsenal'in bu transferi için Brighton'a bonuslarla beraber toplam 26 milyon Euro ödediği belirtildi.

Bu sezon Premier Lig'de 16 maça çıkan Trossard, 7 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

TROSSARD: TARAFTARLARIN HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMELERİNE YARDIMCI OLMAK İÇİN BURADAYIM



Transferinin ardından ilk açıklamalarını kulübün resmi internet sitesine yapan Belçikalı oyuncu, "Başlamak için sabırsızlanıyorum. Burası büyük bir kulüp ve ben taraftarlara neler yapabileceğimi göstermeye hazırım. Herkes zaten ne kadar iyi bir gidişatımız olduğunu görüyor ve ben de taraftarların hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmak için buradayım" diye konuştu.



ARTETA: LEANDRO İLE ÇALIŞMAYI DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ



Arsenal Menajeri Mikel Arteta ise transferle ilgili olarak, "Leandro, yüksek tekniğe, zekaya ve Premier Lig'de büyük deneyime sahip çok yönlü bir oyuncu. Sezonun ikinci bölümüne girerken kadromuzu onunla güçlendirdik ve onunla çalışmayı dört gözle bekliyoruz" ifadelerini kullandı.