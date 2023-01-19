AL NASSR AL HILAL - PSG MAÇI CANLI 📺 | Ronaldo ile Messi karşı karşıya! Al Nassr / Al Hilal - PSG maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Riyad Sezon Kupası heyecanla bekleniyor. Al Nassr ile Al Hilal karma takımının, PSG ile karşı karşıya geleceği müsabaka heyecanla bekleniyor. Ronaldo, Messi, Neymar, Mbappe gibi yıldızlar maçta boy gösterecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Suudi All Star - PSG maçı ne zaman? İşte detaylar...

Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr ve Al Hilal takımının karmasının PSG'ye karşı oynayacağı mücadele merakla bekleniyor. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Al Nassr / Al Hilal - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL NASSR / AL HİLAL - PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ronaldo ve Messi'nin bir kez daha karşı karşıya geleceği mücadele 19 Ocak Perşembe akşamı saat 20.00'da oynanacak. Mücadele beIN SPORTS 4'te canlı yayınlanacak.

AL NASSR / AL HİLAL - PSG MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN

MESSİ VE RONALDO KARŞI KARŞIYA GELECEK!

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin'in yıldızı Messi ile 5 Dünya Kupası'nda gol atan tek oyuncu konumundaki Portekizli Ronaldo, belki de son kez hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

Riyad Sezon Kupası turnuvasında, Fransa ekibi PSG ile Suudi Arabistan'ın Al-Nassr-Al Hilal takımlarının karması arasındaki karşılaşma, başkent Riyad'daki Uluslararası Kral Fahd Stadı'nda TSİ 20.00'de başlayacak. Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Nassr ile 2,5 sezon için imzaladığı 500 milyon avroluk sözleşmeyle yıllık maaşı en yüksek sporcu unvanının sahibi Ronaldo, yeni takımıyla ilk maçına, Messi karşısında çıkacak.