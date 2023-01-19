Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr ve Al Hilal takımının karması, özel maçta PSG ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın detayları aspor.com.tr'de...

Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr ve Al Hilal takımının karması, özel maçta PSG ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

AL NASSR / AL HILAL - PSG MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Ronaldo ve Messi'nin bir kez daha karşı karşıya geldiği mücadele 19 Ocak Perşembe akşamı saat 20.00'de başladı. Mücadele beIN SPORTS 4'te canlı olarak yayınlanıyor.

İŞTE İKİ TAKIMIN 11'LERİ:

AlNassr-AlHilal: Ospina, Al-Burayk, Bolehi, Gonzalez, Konan, Talisca, Cuellar, Al-Juwayr, Marega, Ronaldo, Ighalo.

PSG: Navas, Hakimi, Ramos, Bishiabu, Bernat, Vitinha, Renato Sanches, Carlos Soler, Messi, Neymar, Mbappe

MESSI VE RONALDO KARŞI KARŞIYA!

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin'in yıldızı Messi ile 5 Dünya Kupası'nda gol atan tek oyuncu konumundaki Portekizli Ronaldo, belki de son kez hazırlık maçında karşı karşıya geliyor.

Riyad Sezon Kupası turnuvasında, Fransa ekibi PSG ile Suudi Arabistan'ın Al-Nassr-Al Hilal takımlarının karması arasındaki karşılaşma, başkent Riyad'daki Uluslararası Kral Fahd Stadı'nda TSİ 20.00'de başladı. Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Nassr ile 2,5 sezon için imzaladığı 500 milyon avroluk sözleşmeyle yıllık maaşı en yüksek sporcu unvanının sahibi Ronaldo, yeni takımıyla ilk maçına, Messi karşısında çıktı.