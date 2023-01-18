Crystal Palace 1-1 Manchester United (MAÇ SONUCU-ÖZET) Weghorst'lu ManU 1 puana razı
İngiltere Premier Lig'de Wout Weghorst'lu Manchester United, deplasmanda Crystal Palace ile kozlarını paylaştı. Mücadele 1-1 sona erdi. Beşiktaş'tan transfer olan Weghorst 90 dakika sahada kaldı.
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 19.01.2023- 01:24 Güncelleme Tarihi: 19.01.2023- 01:26
Manchester United, 43. dakikada Bruno Fernandes ile öne geçti ve karşılaşma uzun süre Manchester United'ın üstünlüğü ile geçti. Crystal Palace'ta Michael Olise 90. dakikada attığı golle takımının sahadan 1 puanla ayrılmasını sağladı.
Manchester United'da yeni transfer Wout Weghorst, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. 80. dakikada sarı kart gören Casemiro ise Arsenal maçında cezalı duruma düştü.