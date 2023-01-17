Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 16 Turu bugün oynanacak üç maçla start alacak. Günün ilk mücadelesinde Sivasspor, kupanın sürpriz ekibi Karacabey Belediyespor'u konuk edecek. 14.30'da başlayacak karşılaşmada Murat Erdoğan düdük çalacak. Organizasyonun son şampiyonu Yiğidolar, rakibini eleyerek son 8'e kalmayı hedefliyor. 17.30'da Süper Lig'in iki ekibi Antalyaspor ile Kayserispor kozlarını paylaşacak. Cihan Aydın'ın yöneteceği maçta iki takım da son 8'e kalmak için kıyasıya mücadele verecek. Günün son maçında 20.30'da Alanyaspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak mücadeleler A Spor'dan yayınlanacak. Çeyrek finaller ise 28 Şubat/ 1-2 Mart'ta gerçekleştirilecek.
14.30 Sivas-Karacabey | Murat Erdoğan
17.30 Antalya-Kayseri | Cihan Aydın
20.30 Alanya-Galatasaray | Volkan Bayarslan
YARIN
14.30 K.Gümrük-Başakşehir | Mert Güzenge
17.45 Ankaragücü-Beşiktaş | Sarper Barış Saka
20.30 Ümraniye-Trabzon | Ümit Öztürk
PERŞEMBE
17.30 Gaziantep FK-Konya | Yiğit Arslan
20.30 Fenerbahçe-Ç. Rize | Bahattin Şimşek