Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 16 Turu bugün oynanacak üç maçla start alacak. Günün ilk mücadelesinde Sivasspor, kupanın sürpriz ekibi Karacabey Belediyespor'u konuk edecek. 14.30'da başlayacak karşılaşmada Murat Erdoğan düdük çalacak. Organizasyonun son şampiyonu Yiğidolar, rakibini eleyerek son 8'e kalmayı hedefliyor. 17.30'da Süper Lig'in iki ekibi Antalyaspor ile Kayserispor kozlarını paylaşacak. Cihan Aydın'ın yöneteceği maçta iki takım da son 8'e kalmak için kıyasıya mücadele verecek. Günün son maçında 20.30'da Alanyaspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak mücadeleler A Spor'dan yayınlanacak. Çeyrek finaller ise 28 Şubat/ 1-2 Mart'ta gerçekleştirilecek.

14.30 Sivas-Karacabey | Murat Erdoğan

17.30 Antalya-Kayseri | Cihan Aydın

20.30 Alanya-Galatasaray | Volkan Bayarslan

YARIN

14.30 K.Gümrük-Başakşehir | Mert Güzenge

17.45 Ankaragücü-Beşiktaş | Sarper Barış Saka

20.30 Ümraniye-Trabzon | Ümit Öztürk

PERŞEMBE

17.30 Gaziantep FK-Konya | Yiğit Arslan

20.30 Fenerbahçe-Ç. Rize | Bahattin Şimşek