Wolverhampton - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | FA Cup

FA Cup 3. tur maçında heyecan devam ediyor. Wolverhampton sahasında Liverpool'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Wolverhampton - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İngiltere FA Cup'ta heyecan 3. tur müsabakaları ile devam ediyor. Wolverhampton ile Liverpool kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Wolverhampton - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

WOLVERHAMPTON - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Wolverhampton - Liverpool maçı 9 Ocak Pazartesi günü saat 22:45'te Tivibu Spor 2'de canlı yayınlanacak.

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