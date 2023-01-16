Beşiktaş'tan bedelsiz olarak ayrılarak Belçika Ligi ekiplerinden Club Brugge ile sözleşme imzalayan Cyle Larin, beklentilerin altında kaldı. Kanadalı forvetin yeni takımı ise belli oluyor.

Beşiktaş'tan bedelsiz olarak ayrılarak Belçika Ligi ekiplerinden Club Brugge ile sözleşme imzalayan Cyle Larin, beklentilerin altında kaldı. Kanadalı forvetin yeni takımı ise belli oluyor.

Relevo'da yer alan habere göre, İspanya La Liga ekiplerinden Cadiz, Larin için Club Brugge ile yaptığı görüşmelerde son aşamaya geldi.



Kanadalı golcünün kiralık ve bonservisli transferinin ihtimaller dahilinde olduğu ve imzanın gelecek hafta resmiyete dökülebileceği kaydedildi.



Club Brugge ile sözleşmesi 2025'e kadar devam eden 27 yaşındaki Larin, bu sezon Belçika ekibinde sahaya çıktığı 13 maçta 1 kez gol sevinci yaşadı.