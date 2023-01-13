TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Stratejik Plan Tanıtım Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Büyükekşi, "İlkini başlatacağımız ve tüm paydaşlarımızın aktif olarak içerisinde yer alacağı çalıştaylarımızda, Türk futbolunun sorunlarını ve çözüm önerilerini içeren yol haritalarını birlikte oluşturacağız." dedi.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Riva'da düzenlenen The Game Plan organizasyonunda açıklamalarda bulunuyor...



İŞTE BÜYÜKEKŞİ'NİN SÖZLERİ:

Şanlı Cumhuriyetimizin ve Federasyonumuzun 100. kuruluş yıl dönümünde camiamızın tüm paydaşlarını 'futbolun geleceğini birlikte yazmaya' davet ettiğimiz stratejik plan çalışması tanıtım toplantısının açılış törenine hoş geldiniz.

Federasyonumuz, Türk Futboluna rehberlik eden ve gücünü tüm paydaşlarından alan yüz yıllık köklü bir çınardır.

"AMACIMIZ ORTAK"

Ana varlık nedeni; her türlü futbol faaliyetlerini ulusal ve uluslararası alanda teşkilatlandırmak, geliştirmek, ülkemizi futbol konusunda yurt içinde ve yurt dışında temsil etmektir.

Hepimizin amacı ortak: Türk futbolunu her anlamda daha ileriye taşımak.

Türk futbolunun geleceğini birlikte yazma düşüncesiyle bu salonda bulunan herkese şimdiden tek tek teşekkür ediyor ve sizleri alkışlıyorum.

Hep birlikte Türk futbolunun stratejisini belirleyerek kısa, orta ve uzun vadeli bir uygulama planı ortaya koyacağız.



"TÜRK FUTBOLUNUN STRATEJİ PLANI OLACAK"

Bu anlamda hazırlayacağımız strateji belgesi akademik bir çalışma değil, sizlerle birlikte belirleyeceğimiz, uygulanabilir hedefleri olan ve tüm paydaşların amaçlarına ulaşması için hayata geçireceği uygulama planlarının da olduğu bir yol haritasıdır.

İlkini başlatacağımız ve tüm paydaşlarımızın aktif olarak içerisinde yer alacağı çalıştaylarımızda, Türk futbolunun sorunlarını ve çözüm önerilerini içeren yol haritalarını birlikte oluşturacağız.

Cumhuriyetimizin ve Federasyonumuzun 100. yılında, yeni yüzyıla yeni bir başlangıç yapmak istiyoruz. Hep birlikte oluşturacağımız strateji planı TFF'nin değil, Türkiye futbolunun strateji planı olacak