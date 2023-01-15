Rennes 1-0 PSG (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Fransa Ligi'nde 19. hafta karşılaşmasında Rennes ile lider PSG kozlarını paylaştı. Mücadelede kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi Rennes oldu. İşte detaylar...
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 16.01.2023- 00:45
Rennes'a galibiyeti getiren golü 65. dakikada Hamari Traore kaydetti. Ev sahibinde milli kalecimiz Doğan Alemdar yedek kulübesinde yer aldı.
Son üç haftada ikinci mağlubiyetini alan Paris Saint Germain, 47 puanda kaldı. İki hafta önce PSG'yi yenen ikinci sıradaki Lens, güçlü rakibiyle puan farkını 3'e indirdi. Rennes ise bu galibiyetle 37 puana ulaştı.