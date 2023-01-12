Fiorentina - Sampdoria maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Kupası

Fiorentina - Sampdoria maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Kupası

İtalya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Fiorentina sahasında Sampdoria'yı konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fiorentina - Sampdoria maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 12.01.2023- 12:00 Güncelleme Tarihi: 12.01.2023- 12:00