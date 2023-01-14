La Liga'nın 17. haftasında Valladolid sahasında Rayo Vallecano'yu konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Valladolid - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

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İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 17. haftada Valladolid ile Rayo Vallecano kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Valladolid - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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VALLADOLID - RAYO VALLECANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Valladolid - Rayo Vallecano maçı 14 Ocak Cumartesi günü saat 16:00'da S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

VALLADOLID - RAYO VALLECANO MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Valladolid

Masip; Fresneda, El Yamiq, Fernandez, Rosa; Aguado, Mesa, Monchu; Plata, Weissman, Plano

Rayo Vallecano

Dimitrievski; Balliu, Lejeune, Catena, F Garcia; Lopez, Valentin; Palazon, Trejo, A Garcia; Camello