La Liga'nın 17. haftasında Girona sahasında Sevilla'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Girona - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Girona - Sevilla maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 17. haftada Girona ile Sevilla kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Girona - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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GIRONA - SEVILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Girona - Sevilla maçı 14 Ocak Cumartesi günü saat 18:15'te S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

GIRONA - SEVILLA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Girona

Gazzaniga; Martinez, Bueno, Lopez, Gutierrez; Romeu; Villa, Garcia, Herrera, Couto; Stuani

Sevilla

Bounou; Navas, Fernando, Nianzou, Acuna; Gudelj, Rakitic; Jordan, Torres, Lamela; En-Nesyri