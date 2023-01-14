La Liga'nın 17. haftasında Real Sociedad sahasında Athletic Bilbao'yu konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Real Sociedad - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Real Sociedad - Athletic Bilbao maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 17. haftada Real Sociedad ile Athletic Bilbao kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Sociedad - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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REAL SOCIEDAD - ATHLETIC BILBAO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Sociedad - Athletic Bilbao maçı 14 Ocak Cumartesi günü saat 23:00'te S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

REAL SOCIEDAD - ATHLETIC BILBAO MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Real Sociedad

Remiro; Elustondo, Zubeldia, Le Normand, Rico; Mendez, Zubimendi, Merino; D Silva; Sorloth, Oyarzabal

Athletic Bilbao

Simon; De Marcos, Vivian, Alvarez, Berchiche; D Garcia, Zarraga; I Williams, Sancet, N Williams; Guruzeta