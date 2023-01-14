Cremonese - Monza maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 18. haftasında Cremonese sahasında Monza'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Cremonese - Monza maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 18. haftada Cremonese ile Monza karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Cremonese - Monza maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CREMONESE - MONZA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Cremonese - Monza maçı 14 Ocak Cumartesi günü saat 17.00'de S Sport Plus ve S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

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CREMONESE - MONZA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Cremonese

Carnesecchi; Hendry, Bianchetti, Ferrari, Valeri; Pickel, Meite, Castagnetti; Buonaiuto, Okereke; Dessers

Monza

Di Gregorio; Caldirola, Mari, Izzo; Birindelli, Pessina, Machin, Augusto; Ciurria, Caprari; Mota