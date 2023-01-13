Menajeri açıkladı! "Caner Erkin'e 3-4 Süper Lig takımı teklif yaptı"
Fatih Karagümrük ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Caner Erkin'in menajeri Batur Altıparmak transfere dair konuştu. Altıparmak, "Süper Lig'den 3-4 takımdan teklif aldık. Avrupa kulüplerinin de Caner'e ilgisi var. Caner'in önceliği Avrupa'da oynamak. 1 hafta içinde teklifleri değerlendirip kararımızı vereceğiz" şeklinde konuştu.
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 13.01.2023- 16:03
Milliyet'in haberine göre Caner Erkin'in menajeri Batur Altıparmak, yaptığı açıklamda, 34 yaşındaki futbolcu için Süper Lig'den de teklif aldıklarını ancak Caner'in önceliğinin Avrupa'da oynamak olduğunu söyledi.
Altıparmak, "Süper Lig'den 3-4 takımdan teklif aldık. Avrupa kulüplerinin de Caner'e ilgisi var. Caner'in önceliği Avrupa'da oynamak. 1 hafta içinde teklifleri değerlendirip kararımızı vereceğiz" şeklinde konuştu.
Bu sezon Fatih Karagümrük'te 12 maça çıkan Caner Erkin, 6 asist yaptı.