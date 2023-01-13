Son dakika transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Vavacars Fatih Karagümrük'te forma giyen Fabio Borini'nin sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. İtalyan kanat oyuncusu için Süper Lig'den Medipol Başakşehir talip olurken, İtalya'dan da 2 ekibin isteği olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Vavacars Fatih Karagümrük'te forma giyen Fabio Borini'nin her geçen gün talipleri artıyor.

İtalyan kanat oyuncusu için Fenerbahçe iddiaları ortaya atılırken, sözleşmesi sona erecek yıldız isim için İtalya'dan ve İngiltere'den farklı iddialar ortaya atıldı.

31 yaşındaki oyuncu İstanbul ekibiyle henüz yeni mukavele imzalamazken, İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio Süper Lig'den Medipol Başakşehir'in takibinde olduğunu yazdı. Karagümrük'ün Borini'yi ligden bir kulübe vermeye sıcak bakmadığı da detaylarda yer aldı.

İtalyan gazeteci aynı zamanda Serie A ekiplerinden Verona'nın da oyuncuya talip olduğu belirtildi.

BİR İDDİA DA İNGİLTERE'DEN

Sky Sport'a göre; Verona'nın ardından bir başka İtalyan takımı Cremonese de transfer için devreye girdi. Ligde son sırada bulunan Cremonese'nin oyuncuyu kadrosuna katması halinde hücum aksiyonlarında daha etkin olabileceği belirtildi.